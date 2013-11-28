محافظ البحر الأحمر: خاطبنا الصحة لإنشاء مستشفى دولى بالغردقة

عُقد أمس الأربعاء بديوان عام محافظة البحر الأحمر، المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وحضره سامية محرز سكرتير عام المحافظة وسكرتير عام المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات، للبحث ومناقشة مشكلات وما يستجد من خطابات للوزراء.

> وقد صرح اللواء أحمد عبد الله المحافظ أثناء حضوره المجلس التنفيذى للمحافظة، أنه قد أصدر تعليماته إلى التخطيط العمرانى لمخاطبة وزارة الصحة، لكى يخصص أرضا لإنشاء مستشفى دولى بالغردقة، على أن يكون البناء على 40% و60% مساحات خضراء وتجميلية.

أضاف أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصحة لبناء مدخل مستشفى سفاجا، وأنه سوف يصل مندوبا للشركة المنفذة لمستشفى القصير لمتابعة الانتهاء من مستشفى المدينة، مضيفاً أن هناك ثلاث سيارات إسعاف منحة إيطالية مقدمة للبحر الأحمر.

وطالب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بعرض نسب التنفيذ من الخطة الاستثمارية للمدن أسبوعياَ، عليه، وذلك لرفع كفاءتها، ونبه على ضرورة الانتهاء من رصف 50% من مدينة القصير فى موعد أقصاه31/12/ 2013، على أن يتم الانتهاء من كامل الرصف فى31/1 /2014.

وأضاف أن رصف شوارع مدينة الشلاتين سيتم بعد الانتهاء من شبكة المياه بها. وأعطى سيادته تعليماته لمدير الإسكان بأن كل مشروع سكنى يقام بكل خدماته، حتى تقدم الخدمة كاملة للمواطن.

صرح عبد الله بأنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الطرق والكبارى بحل مشكلة البروز فى اليوترن، وأن يتم التنفيذ بأسلوب علمى حتى يتم تأمين الطرق.

وكلف عبد الله رئيس مدينة الشلاتين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لإنشاء 10 مساجد وإحلال المساجد الخشبية بالمدينة، وكذلك كلف مدير مديرية الأوقاف بعمل حصر بعدد المساجد المطلوب فرشها.

كما أعلن اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع، بأن تم الاتفاق بينه وبين وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبو شادى لإمداد المحافظة بالمواد التموينية بالسعر المدعم، لطرحها فى الشوادر التى تقام بالمحافظة، وشدد على مديرية التموين لاستلام السلع المدعمة من وزارة التموين وطرحها للمواطن تخفيفا عنه.

وفى إطار اهتمام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالمرأة وخاصة المعيلة والأسر الفقيرة، طلب من رؤساء المدن عمل بحوث اجتماعية عنها والغارمين، حتى يتم مساعدتهم بدعمهم بأعمال إنتاجية كبطاريات الدواجن أو الماعز والجاموس العشار، وسيتم تقديم العلف بالمجان لمدة سنتين، وهذا سيكون بالقرى والتجمعات البدوية فقط، أما الحالات الفقيرة بالمدن سيتم تدريبهم على الحياكة وغيرها من المشروعات، وذلك لفتح مصدر إعانة للأسر الفقيرة، فإنه لا يريد تقديم منحة، ولكن تقديم وسيلة دخل لهم.

كما طالب اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أحمد عبد الله المحافظ إطلاق اسم الشهيد المقدم هشام الحسينى على إحدى المنشآت العامة بالمحافظة، ووافقه المجلس بالإجماع على ذلك وعليه فقد قرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد المقدم هشام الحسينى على مستشفى القصير العام.

يذكر أن المقدم هشام الحسينى استشهد فى الرابع من مايو لعام 2011م أثناء مطاردة تشكيل عصابى فى الدروب الجبلية بالقصير عقب تعديها على كمين أمنى الكيلو 5 طريق القيصر- قفط.