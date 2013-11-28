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مجلس جامعة بنى سويف يعلن عن 42 وظيفة شاغرة

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مجلس جامعة بنى سويف يعلن عن 42 وظيفة شاغرة مجلس جامعة بنى سويف يعلن عن 42 وظيفة شاغرة

قرر مجلس جامعة بنى سويف فى اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، الإعلان عن 42 وظيفة شاغرة بمعظم الكليات عبارة عن (16) فرد أمن، (3) سائقين، و(23) خدمات معاونة، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على طلب الجامعة.

كما وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة واتحاد الاذاعة والتليفزيون لتدريب طلبة كلية الإعلام، بالإضافة إلى آخر مع الجامعة اليابانية E.Just فى مجالات البحث العلمى المتعددة، وكذلك إنشاء برنامج الإعلام السياسى بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالجامعة، بالإضافة إلى موافقة مجلس الجامعة على علاج أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين بالعيادات الخارجية لكلية العلاج الطبيعى بأسعار مستشفى قصر العينى التعليمى (الفرنساوى).

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