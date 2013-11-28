الوسائل الآمنة لتكبير الثدى

هل الجراحة هى الحل الوحيد الفعال لتكبير الثدى؟ وهل توجد أقراص دوائية يمكنها أن تساعد على ذلك كأقراص "الفيتو صويا"؟

يجيب الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، قائلا: بداية يجب أن نشير إلى أن الأقراص التى تسأل عنها القارئة تندرج تحت تصنيف الفيتامينات والتى لا تساعد بأى حال من الأحوال على زيادة حجم الثدى.

وأضاف، وبالنسبة للطرق التى تساعد على زيادة حجم الثدى، خاصة تلك التى تعتمد على العلاجات الهرمونية فلا ننصح بها للفتيات قبل الزواج أو فى حالة انتظام الهرمونات.

وأشار إلى أنه يفضل اتباعها بعد الزواج والإنجاب وانتهاء فترة الرضاعة وفى حالة الحاجة إليها.

وتابع أن هناك حالتين لصغر حجم الثدى بعد الفطام، ولكل منهما طريقة لتكبيره، وهما:

- الوراثى أو الناتج عن تغير الوزن: ففى حالة حدوث ترهل وصغر فى حجم الثدى بعد انتهاء مرحلة الفطام، سواء كان السبب وراثياً أو كنتيجة لخسارة وزن كبير، فإن أفضل الطرق لعلاج تلك الحالة هو الحل الجراحى ويتم عن طريق استخدام دهون مستأصلة من جسم السيدة وحقنها بالثدى، وتعتبر تلك الطريقة من أكثر الطرق أماناً.

- الهرمونى: وهو ما يحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية، وغالباً ما يصاحبه اضطراب فى الدورة الشهرية وعلاج تلك الحالة يتم من خلال تناول الهرمونات التى تساعد على انتظام الدورة والتى تقوم بدورها فى تكبير حجم الثدى بشكل طبيعى دون أى تدخل آخر.