وثيقة سريّة: واشنطن تجسست على زيارات 6 «جهاديين» لـ«مواقع إباحية»

كشفت وثيقة سرية لوكالة الأمن القومي الأمريكي النقاب عن قيام الوكالة بـ«التجسس على الحياة الجنسية للعناصر الجهادية الإسلامية، وذلك بغرض تشويه سمعتهم والحط من شأنهم».

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، أن الوثيقة، التي سربها المتعاقد السابق مع الوكالة، إدوارد سنودين، كشفت أن المسؤولين بوكالة الأمن القومي الأمريكي «تتبعوا زيارات 6 من أبرز العناصر الراديكالية الإسلامية، لم تحددهم بالاسم، للمواقع الإباحية عبر شبكة الإنترنت، وذلك بغرض الوصول للوسائل الكفيلة بتشويه سمعتهم».

وقالت الشبكة إن «هذه الوثيقة السرية يعود تاريخها إلى 3 أكتوبر عام 2012، وأن الأشخاص الـ6 يعيشون كما يعتقد خارج الولايات المتحدة».

في سياق متصل، علّقت وكالة الأمن القومى الأمريكي على هذه الوثيقة السرية، قائلة: «دون الخوض في أي تفاصيل تتعلق بأشخاص، فإنه ليس من قبيل المفاجأة أن تلجأ الحكومة الأمريكية إلى جميع الوسائل القانونية الممكنة، التي تقع تحت يدها من أجل عرقلة أنشطة العناصر الإرهابية، التي تسعى إلى الإضرار بالولايات المتحدة والقيام بأعمال عنف ضدها».