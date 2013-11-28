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نشوب حريق بمخازن “ايبكو” للأدوية بالشرقية.. و16 سيارة إطفاء تحاول السيطرة عليه

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نشوب حريق بمخازن “ايبكو” للأدوية بالشرقية.. و16 سيارة إطفاء تحاول السيطرة عليه نشوب حريق بمخازن “ايبكو” للأدوية بالشرقية.. و16 سيارة إطفاء تحاول السيطرة عليه


> نشب منذ قليل حريق بمخازن شركة ايبكوا للادوية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية .

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير امن الشرقية اخطارا من العقيد ابراهيم سليمان رئيس فرع البحث بالعاشر من رمضان بنشوب حريق بأحد مخازن شركة ايبكوا للادوية ,وتطور الحريق الى مخزنين اخرين مقامين علة 4800 متر .

على الفور تم الدفع ب 16 سياره من ادارة الحماية المدنية بالعاشر من رمضان فى محاولة للسيطرة على الحريق , وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا امنيا مستخدمين ادوات عزل لمنع تفاقم الحريق بالمصانع المجاورة .

واكد مصدر امنى ان قوات الحماية المدنية اخطرت قوات الجيش لتغذيتهم بسيارة اطفاء ” بودرة ” للسيطرة على انفجار المواد الكيماوية .

جارى تحرير محضر بالواقعة.

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