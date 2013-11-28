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ميدو ديجيتال – ' هو اتحاد الكرة بيختار المدربين إزاي للمنتخب؟ '

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ميدو ديجيتال – ' هو اتحاد الكرة بيختار المدربين إزاي للمنتخب؟ ' ميدو ديجيتال – ' هو اتحاد الكرة بيختار المدربين إزاي للمنتخب؟ '

"أنا لا أستطيع أن أفهم.. كيف يختار الاتحاد المصري لكرة القدم المدرب الذي سيقود منتخب ؟".

FilGoal.com يقدم حلقة جديدة في برنامجه "ميدو ديجيتال" مع النجم الملقب بالعالمي، مهاجم أياكس وروما وتوتنام والزمالك الأسبق.

ميدو يتحدث عن اختيار المدرب القادم للمنتخب، والذي سيخلف بوب برادلي المدير الفني الأمريكي.

يستعرض ميدو كيف يتم اختيار المدرب في أوروبا للمنتخبات الكبرى، ويربط بين تلك الطريقة ونظيرتها في مصر التي يراها العالمي "تعتمد على العلاقات فقط".

ويحكي ميدو عن كواليس عاصرها، بشأن اختيار اتحاد الكرة مثلا لماركو تارديلي لتدريب لأسباب لا علاقة لها بقدراته الفنية على حد وصفه.

مصر اختارت شوقي غريب، وذلك بعد اجتماع وحيد من اتحاد الكرة، وهو مالا يراه ميدو مناسبا لقيمة المنصب.

تعرف على أسباب ميدو، ووجهة نظره بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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