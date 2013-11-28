اللواء التركي: الحملات التصحيحية ستساهم في الحد من ترويج المخدرات

الرياض-عبدالعزيز العنبر تصوير- عبداللطيف الحمدان

قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن الجمارك السعودية لديها من الخبرات والاحترافية والتجهيزات ما يمكنها من اكتشاف المواد المهربة وبالتالي إحباط تهريب تلك المواد بمساندة من حرس الحدود ورجال الأمن ما يجعل المهربين يلجأون إلى ابتكار طرق وأساليب "شيطانية" لتمرير تلك السموم لداخل البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء التركي أمس الخميس بنادي ضباط قوى الأمن للإعلان عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية ((شوال، وذي القعدة، وذي الحجة)) من العام الماضي 1434ه.

«الجمارك السعودية» قادرة على كشف أساليب المهربين «الشيطانية»

وبين اللواء التركي أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على 875 متهماً منهم 231 سعودياً و644 من 34 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بمليار و87 مليونا و647 ألف ريال، وأوضح اللواء التركي أن رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم واجهوا مقاومة مسلحة في عدة عمليات أمنية من قبل المهربين والمروجين نتج عنها استشهاد رجل أمن وإصابة 13 من رجال الأمن، إضافة إلى مقتل 3 وإصابة 4 من مهربي ومروجي المخدرات.

وكشف اللواء التركي أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات هو 3 كيلوات و438 جراماً من الهيروين الخام ، و6 أطنان و698 كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و10 ملايين و951 ألفاً و135 قرصاً من مادة الإمفيتامين ، و54 ألفاً و905 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضبط رجال الأمن في حوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية نقدية بلغ إجماليها 6 ملايين و892 ألف ريال.

مبالغ نقدية في حوزة مهربين تصل إلى أكثر من 6.8 ملايين ريال

وأشار اللواء التركي بأنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم إلقاء القبض على 23 مروج مخدرات في الرياض، ضبط في حوزتهم 273 ألف قرص إمفيتامين ، و271 كيلو جرام حشيش ، و2 كيلو و330 جراما من الهروين الخام، وألف و245 قرصا خاضا للإشراف الطبي، وفي مكة المكرمة تم القبض على 14 مروجا، ضبط في حوزتهم 338 ألفا و872 قرص إمفيتامين، و119 كيلو جرام حشيش ، و249 غرام هروين خام ، وحوالي 10 آلاف قرض خاضع للإشراف الطبي، وفي المنطقة الشرقية قبض على 13 مروجا ، ضبط في حوزتهم 87 ألفا و873 قرص إمفيتامين ، و30 كيلو جرام حشيش ، و619 جرام هروين خام ، وفي تبوك تم القبض على 12 مروجا ضبط بحوزتهم 204 ألفا و976 قرص إمفيتامين ، و19 كيلو جراما من الحشيش المخدر، كما تم في الثلاثة أشهر الماضية بالتعاون مع الجمارك القبض على 25 شخصا من المتورطين في استقبال هذه المواد المخدرة، تشمل مليونين و481 ألف قرص إمفيتامين، ومليونا و999 قرصا خاضعا للإشراف الطبي و148 كيلو جراما من الحشيش.

وبين اللواء التركي أنه خلال العام الماضي تم القبض على 2700 شخص من المتورطين في جرائم تهريب وترويج واستقبال ونقل المواد المخدرة، والتي قدرت قيمتها السوقية الإجمالية ب 4 مليارات و913 مليونا و560 ألف ريال، وهي عبارة عن 27 مليونا و935 قرص إمفيتامين، و45 طنا من الحشيش المخدر، و17 كيلو و422 جرام هروين خام ، و275 ألفا و129 قرصا خاضعا للتداول الطبي، ولفت اللواء التركي النظر إلى ارتفاع عدد الأشخاص المقبوض عليهم خلال العام، والارتفاع أيضاً في المواد المخدرة التي ضبطها من أقراص إمفيتامين أو من الحشيش المخدر والأقراص الخاضعة للإشراف الطبي، باستثناء الهروين الخام الذي انخفض بمقدار ال 3 كيلو جرامات.

وعن أبرز العمليات التي تمت خلال الأشهر الثلاثةة الماضية، تحدث اللواء التركي عن عملية ضبط فيها أكثر من 4 ملايين و40 ألف قرص إمفيتامين تم تهريبها إلى المملكة في تجاويف مولدات كهربائية، وتم القبض على 3 سعوديين وشخص أردني تورطوا في تهريبها واستقبالها، وعملية تم القبض فيها على مليون و62 ألف قرص إمفيتامين هربت داخل نبات خس أمريكي، إضافة إلى إحباط تهريب نصف طن من الحشيش المخدر عبر السواحل الشرقية للمملكة قبض فيها على 3 إيرانيين وشخص سعودي، كما تم إحباط محاولة تهريب 327 كيلو

جراما من الحشيش على السواحل الغربية للملكة قبض فيها على 11 يمنيا و3 سعوديين.

وأشار اللواء التركي في المؤتمر الصحفي إلى انه من الصعب نسب التهريب لدولة معينة أو حزب معين خارج المملكة، رداً على سؤال عن تورط عناصر تابعه لحزب الله اللبناني في تهريب المخدرات للسعودية، معتبراً أن المهربين غير مدركين لأبعاد ما يقومون به، وأوضح اللواء التركي ان تقديرات القيمة السوقية لما يتم ضبطه من مخدرات يأتي بناءً على المعلومات التي يستقونها من المهربين أنفسهم في التحقيقات، مشدداً على أن التوعية بأضرار المخدرات هي مسؤولية الإعلام والتعليم في المقام الأول.

واعتبر اللواء التركي بأنه من المبكر جداً الجزم بانخفاض معدلات الجريمة في المملكة بعد الحملة التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، مؤكداً أن الحملات التصحيحية بلا شك ستساهم في تقليل ترويج المخدرات بالمملكة، معلناً على أنه في نهاية الشهر الأول من الحملة التصحيحية سيتم الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي، لافتاً النظر إلى ان رجال الأمن وحرس الحدود والجمارك يقومون بواجبهم في حماية البلاد من تهريب المخدرات، وهذا واجبهم في المقام الأول ولا يحتاجون لمن يشجعهم لآداء واجبهم، فرجل الأمن يعمل لمبدأ وأداء واجب وطني دون أن ينتظر مكافأة على عملة.