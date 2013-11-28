هزاع وياس بن حمدان بن زايد يشاركان في حملة النظافة العربية

شارك الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان في تنظيف ميناء الصيادين في أبوظبي، ضمن فعاليات حملة " النظافة العربية " 2013 تحت شعار" يمكن أن تحدث فرقا ".

تنظم الحملة سنويا منذ عام 1995 تحت رعاية الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان ضمن حملة النظافة العربية لتنظيف الشواطئ ومواقع الغطس وأماكن انتشار الشعب المرجانية في مواقع مختلفة في الدولة بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على نظافة الشواطئ.نظم الحملة جمعية الإمارات للغوص في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من نوفمبر الجاري في كل من أبوظبي ودبي ومدينة دبا بإمارة الفجيرة..

وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج للأمم المتحدة للبيئة وهيئة البيئة أبوظبي وبلدية دبا الفجيرة.وتغطي حملة " النظافة العربية 2013 " .. شواطئ دولة الإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بهدف المحافظة على نظافة الشواطئ ومواقع الغوص الرئيسية من المخلفات البحرية في المناطق البحرية وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة البيئة البحرية ومنع التلوث الذي يتسبب في فقدانها لمكوناتها الطبيعية وتشويه منظرها ويصاحبها تنظيم عدد من الفعاليات الرامية الى رفع مستويات الوعي البيئي. كما تهدف الحملة إلى تنظيف الشواطئ في دولة الإمارات.

إضافة إلى مواقع الغوص المختلفة بالدولة والدول المشاركة وذلك عن طريق التقاط المخلفات الملوثة للبيئة وتجميعها بهدف إعادة تصنيعها مع التركيز على المغاصات في كل من ابوظبي ودبي والفجيرة.

كما تم إطلاق الحملة في نفس التاريخ في كل من عمان في منطقة مسندم والمملكة العربية السعودية.