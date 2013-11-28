أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم الفجيرة يعزي سعيد الذباحي وإخوانه في وفاة والدتهم

Google+ Print
حاكم الفجيرة يعزي سعيد الذباحي وإخوانه في وفاة والدتهم حاكم الفجيرة يعزي سعيد الذباحي وإخوانه في وفاة والدتهم

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء إلى المستشار سعيد خلفان الذباحي، وإخوانه عيسى خلفان وسلطان خلفان الذباحي، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمنزل الأسرة بمدينة كلباء يوم الأول من أمس.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وأعرب أبناء الفقيدة عن شكرهم لصاحب السمو حاكم الفجيرة على مواساته وتعازيه لهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه من كل مكروه، ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية