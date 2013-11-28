حاكم الفجيرة يعزي سعيد الذباحي وإخوانه في وفاة والدتهم

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء إلى المستشار سعيد خلفان الذباحي، وإخوانه عيسى خلفان وسلطان خلفان الذباحي، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمنزل الأسرة بمدينة كلباء يوم الأول من أمس.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وأعرب أبناء الفقيدة عن شكرهم لصاحب السمو حاكم الفجيرة على مواساته وتعازيه لهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه من كل مكروه، ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته.