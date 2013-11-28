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منصور بن زايد يشهد احتفالات مدارس الإمارات الوطنية

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منصور بن زايد يشهد احتفالات مدارس الإمارات الوطنية منصور بن زايد يشهد احتفالات مدارس الإمارات الوطنية

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، احتفالات مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي باليوم الوطني 42، وافتتح سموه رسمياً المبنى الجديد لفرع مدارس الإمارات الوطنية في المناصير بأبوظبي.

وأكد سموه أن التعليم يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ويجد اهتماماً كبيراً من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم.

وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد إلى أن مدارس الإمارات الوطنية نجحت منذ تأسيسها في العام 2002 في أن تقدم نموذجاً متميزاً لتعليم يرسخ الهوية الوطنية والانتماء للوطن، ويؤهل الطلاب في ذات الوقت للتفاعل مع ما يشهده العصر من تطورات علمية وتقنية في جميع المجالات، إضافة إلى ما سجلته من تميز تعليمي ومجتمعي، من خلال تطبيقها لأساليب وطرق تدريس حديثة تعزز من قدرة الطالب على التفكير الموضوعي واكتساب المهارات العلمية والوظيفية المؤهلة لاقتصاد المعرفة.. مشيداً سموه باستراتيجية التعليم في مدارس الإمارات الوطنية التي تركز على تلبية احتياجات أجندة السياسة العامة لحكومة إمارة أبوظبي ودعم رؤيتها الاقتصادية 2030.

وبدأت الاحتفالات بوصول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى مبنى مدارس الإمارات الوطنية ـ فرع المناصير، حيث استقبل سموه فريقاً من طلاب وطالبات المدرسة حاملين الأعلام.. واطلع سموه خلال الجولة على المعرض التراثي الذي نظمه طلاب وطالبات المدرسة وقدموا من خلال صورة شاملة حول التراث الوطني وحياة الأجداد في الماضي.

كما اطلع سموه على التجهيزات الحديثة لمكتبة المدرسية والمختبر العلمي وعلى عرض لطلاب برنامج (البيارق).

وواصل سموه جولته في الصالة الرياضية التي تم تجهيزها بأحدث المرافق الرياضية والصحية، كما شهد سموه جانباً من الاحتفالات في مسرح المدرسة.

وحضر الجولة معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

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