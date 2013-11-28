إنطلاق مبادرة «مسيرة علم» في إمارات الدولة

تسلم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة " علم الدولة " من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.. وذلك ضمن مبادرة " مسيرة علم " التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ/ 42 / للاتحاد.

وقام سمو ولي عهد رأس الخيمة بعد تسلم العلم من ولي عهد الفجيرة في الديوان الأميري في رأس الخيمة..بتوقيع وثيقة " مسيرة علم " التي ترافق المسيرة طوال مشوارها نحو العاصمة أبوظبي بمشاركة أفراد وضباط مراسم العلم التابع لحرس الرئاسة.

وحضر المراسم الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي وعدد من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والمسؤولين.

مبادرة

وقدمت ميرة العجماني رئيسة اللجنة الإعلامية لـ " مبادرة مسيرة علم " .. شرحا عن المبادرة وأهدافها التي تجسد تعزيز الهوية والحس الوطني في نفوس أفراد المجتمع والتلاحم والترابط بين الشعب والقيادة الرشيدة التي لم تدخر جهدا في توفير الحياة الكريمة لشعب الإمارات..

وأقامت دولة حضارية يشهد العالم بنجاح اتحادها الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " والمغفور لهم حكام الإمارات المؤسسون. يذكر أن المسيرة انطلقت من إمارة الفجيرة يوم أمس تجوب خلال سبعة أيام إمارات الدولة السبع مرورا برأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة ودبي الى أن تصل الى العاصمة أبوظبي في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

حيث يحمل كل ولي عهد إمارة علم الدولة عهدة يسلمه لولي عهد الإمارة التي تليها في رحلة زمنية تستغرق سبعة أيام إلى أن تصل في نهاية المطاف إلى عاصمة الاتحاد أبوظبي ..

حيث يسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي العلم إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..ليرفع سموه العلم على السارية في منطقة كاسر الأمواج في أبوظبي يوم الاثنين الثاني من ديسمبر بحضور سمو أولياء العهود .