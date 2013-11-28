حمد الشرقي يهنئ خليفة ومحمد بن راشد باستضافة إكسبو 2020

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، .

وشعب دولة الإمارات الوفي بالإنجاز التاريخي، الذي حققته امارة دبي، باستضافة معرض اكسبو 2020. وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة بهذا الإنجاز الكبير، الذي حققته إمارة دبي، باستضافة معرض اكسبو 2020.

كما هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،..

واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وشعب دولة الإمارات الوفي، بالإنجاز التاريخي، الذي حققته إمارة دبي، باستضافة معرض اكسبو