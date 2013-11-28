"التدخين" و"زيادة الوزن" يؤثران على خصوبة المرأة

الخصوبة وضعفها وقوتها عوامل تشغل بال العروسين فى العام الأول من الزواج، خاصة أن الخصوبة تتأثر دوماً بعوامل مختلفة.

وقال الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، تتأثر الخصوبة بالعديد من العوامل كالوزن، فالنساء اللاتى يعانين من السمنة تتأثر خصوبتهن كثيراً بفعل الوزن الزائد لهم لزيادة هرمون الأستروجين، مما يسبب خللاً فى التبويض، وبالتالى يتأخر الحمل، وفى حالة حدوث الحمل، فإن المرأة معرضة للإجهاض نتيجة الوزن الزائد التى دوما ما يهددها، وهذا الأمر يؤثر بالطبع على الهرمونات المسئولة عن الحمل.

وأضاف، كما أن الخصوبة تتأثر تأثيرا مباشرا بالعمر ففوق سن الخامسة والثلاثين تقل الخصوبة لدى المرأة، وذلك لفقد البويضات قدرتها على التخصيب وقد تتعرض المرأة لتكيسات المبايض أو انقطاع الطمث المفاجئ، وكلها عوامل تؤثر عل خصوبة المرأة.

وأشار إلى أن التدخين يؤثر تأثيراً مباشراً على خصوبة المرأة، فالمرأة المدخنة تتعرض لعدد من المشاكل الصحية التى تؤثر على خصوبتها، لأنه يؤدى لجفاف المهبل.

كما أن انسداد قناة فالوب تؤثر تأثيراً كبيراً التبويض، كما أن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة من الممكن أن تؤثر على التخصيب لدى المرأة لذا على المرأة فى بداية الزواج أن تخضع لعدد من التحليلات التى تتمكن عن طريقها من الاطمئنان على صحتها، وبالتالى تجنب العديد من الأمراض التى تتعرض لها حتى تكون قادرة على الإنجاب بشكل صحى.