محمد بن زايد: الإمارات على خطى زايد وخليفة يواصل المسيرة

هنأ الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات بفوز دولة الإمارات باستضافة إكسبو 2020 في دبي.

وذكر سمو ولي عهد أبوظبي ان الفوز اليوم يضاف إلى سجل المنجزات العملاقة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها، وهي تسير في نفس النهج والطريق الذي رسمه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في قيادة هذه المسيرة المظفرة نحو مزيد من الرقي والرفعة والتقدم وإعلاء راية الوطن عالية في كافة المجالات.

وأعرب سموه عن بالغ سعادته بهذا الفوز التاريخي الذي حققته مدينة دبي عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس ثقة العالم وشهادته بقدرات بلادنا في استضافة أكبر الأحداث ويحملنا جميعا مسؤولية مضاعفة العمل من أجل ان نجعل دورة إكسبو 2020 في دبي فريدة ومتميزة، مشيدا بالجهود المضنية التي بذلت خلال الفترة الماضية وشارك فيها الجميع من اجل أن تكتمل سعادتنا وسرورنا بهذه الأيام الوطنية المجيدة. وقال سموه: إنه عمل رائع ذلك الذي تحقق اليوم وأدخل البهجة على صغيرنا قبل كبيرنا.. تزامناً مع احتفالاتنا باليوم الوطني.

أهداف

وقال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات تثبت عاماً بعد عام بلوغ أهدافها وتحقيق رؤيتها وذلك بفضل قوة البنيان الذي شيده آباؤنا المؤسسون وحكمة قيادتنا في المحافظة على مكتسباتنا الوطنية ودعمها المستمر لمسيرة البناء والتنمية وقدرة أبناء الوطن على الإبداع والتميز في كل المجالات، مشيرا سموه أن دولة الإمارات تعد من الدول المتقدمة من حيث جاهزية بنيتها التحتية المتكاملة ومركزها الاقتصادي لاستقبال أي حدث عالمي. وأثنى سموه على الجهود التي بذلها فريق عمل ملف إكسبو دبي طوال الأشهر الماضية، والذي عمل بجد وإخلاص وكفاءة عالية والذي توج بهذا التأييد الواسع والفوز المستحق.

خبرات

وأضاف سموه ان دولة الإمارات تمتلك خبرة واسعة ومتراكمة في استضافة الأحداث الكبرى وتنظيم الفعاليات العالمية المختلفة منذ عقود، لذلك كانت لدينا ثقة كبيرة بجدارة الملف الإماراتي باستضافة "إكسبو الدولي 2020"، وعزز هذه الثقة تلك الوقفة الشعبية والدعم غير المحدود لأفراد المجتمع ومشاركتهم بإيجابية وتلاحم والالتفاف جميعاً خلف دعم ملف دبي.

شكر

وأعرب سموه عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي أيدت ترشيح دبي ووقفت بجانبنا، مشيرا سموه بأن هذه اللفتة الكريمة منهم جاءت بفضل ما يربطنا بهم جميعا من علاقات أخوة وصداقة تستند إلى قيم التعاون والتفاهم والتضامن والاحترام المتبادل وهي محل اعتزازنا واهتمامنا.

وقال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ان شعار معرض دبي وما حمله من عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل" هو من الأسس التي تنتهجها دولة الإمارات في تقدمها ونهضتها، وهي دعوة إماراتية مفتوحة للعالم للتواصل ولإقامة الشراكات الفعالة والتعاون الجماعي بين الأفراد أو المجتمعات أو الدول من أجل إيجاد أفضل الحلول لتنمية وتقدم وازدهار البشرية.