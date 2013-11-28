بالفيديو .. هاتريك فيدال يطير بيوفنتوس

حافظ يوفنتوس على حظوظه في بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كوبنهاجن بنتيجة 3-1، والفضل لنجم خط وسطه أرتورو فيدال.

فيدال سجل هاتريك، 3 أهداف تساوي كل منها وزنه ذهبا.

يوفنتوس رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة.. ويأتي جالاتاسراي ثلاثا بـ4 نقاط بعد خسارته من ريال مدريد.

ويلعب يوفنتوس الجولة الحاسمة والأخيرة من مرحلة المجموعات في تركيا ضد جالاتاسراي، ويحتاج البيانكونيري لتسيير المباراة نحو التعادل على أقل تقدير.

ظهر عمل رائع بين فيدال وبول بوجبا في وسط ملعب يوفنتوس، إذ كان كل منهما يفعل كل شيء في وسط الملعب من ضغط واستخلاص للكرة ووالتمرير الدقيقة والتصويب على الخصم.

تقدم فيدال ليوفنتوس من ركلة جزاء، لكن كوبنهاجن تعادل لتبدأ الأسئلة حول قدرة البيانكونيري على عبور أزمته.

لكن فيدال لم يترك متسعا من الوقت لهذا السؤال، وحسمه بهدفين متتاليين، الأول عن طريق ركلة جزاء أيضا حصل عليها فرناندو يورينتي.

وجاء الهدف الأخير من ضربة رأس متقنة بعد عمل ثنائي مع النجم الذهبي الأخر، بوجبا.

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