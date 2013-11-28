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بالفيديو .. مان سيتي يخطف فيكتوريا بلزن

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بالفيديو .. مان سيتي يخطف فيكتوريا بلزن بالفيديو .. مان سيتي يخطف فيكتوريا بلزن

لندن،(إفي): فاز مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم مانشستر سيتي (ق33) من ركلة جزاء سددها ببراعة الأرجنتيني سرخيو أجويرو على يسار الحارس.

إلا أن فيكتوريا بلزن نجح في احراز التعادل بعدها بعشر دقائق عن طريق اللاعب بافل هورافا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

نجح الـ"سيتيزنس" في التقدم مجددا عن طريق الفرنسي سمير نصري الذي استغل عرضية متقنة من الإسباني خيسوس نافاس ليودعها من لمسة واحدة في المرمى (65).

لكن الزوار تمكنوا مجددا في غفلة من دفاع مان سيتي في احراز هدف التعادل (ق68) عن طريق ستانيسلاف تيتشي.

ولكن أصحاب الأرض عادوا للتقدم مجددا (ق78) عن طريق الإسباني ألفارو نيجريدو قبل أن يضيف البوسني إدين دجيكو الهدف الرابع (ق89) ليفوز الـ"سيتيزنس" بنتيجة 4-2.

ويتصدر بايرن ميونخ الألماني المجموعة بـ15 نقطة وخلفه مان سيتي بـ12 نقطة وكلاهما ضمن التأهل لثمن النهائي.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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