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بالفيديو .. كافاني وإبرا يضمنان صدارة سان جيرمان بفوز قاتل على أوليمبياكوس

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بالفيديو .. كافاني وإبرا يضمنان صدارة سان جيرمان بفوز قاتل على أوليمبياكوس بالفيديو .. كافاني وإبرا يضمنان صدارة سان جيرمان بفوز قاتل على أوليمبياكوس

(إفي): ضمن باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة التأهل في صدارة المجموعة الثالثة بعد تغلبه على أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل واحد، في اطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت كذلك فوزا ثمينا لبنفيكا على أندرلخت يحافظ به على آماله في التأهل.

تقدم النجم السويدي زالاتان ابراهيموفيتش (ق7) لفريق العاصمة الفرنسية، قبل أن يتعادل كوستاس مانولاس للضيوف (ق80).

وفي الوقت القاتل من المباراة، سجل ادينسون كافاني هدف الفوز لـ"بي اس جي" (ق90)، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة، يضمن بها التأهل في صدارة المجموعة.

أما بنفيكا فخرج بثلاث نقاط ثمينة من ملعب أندرلخت، بعد فوزه أيضا في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

تقدم شانسيل مبمبا لأندرلخت (ق18)، قبل أن يدرك نيممانجا ماتيتش هدف التعادل (ق34) للضيوف.

ويعود بنفيكا للتقدم بهدف سجله مبمبا في مرماه (ق52)، قبل أن يعود صاحب الأرض العنيد للتعادل بهدف ماسيمو برونو (ق77)، الا أن رودريجو مورينو كان له رأي آخر، حيث سجل الهدف الثالث لفريقه (ق90).

وبهذه النتيجة، يبقي بنفيكا على آمال التأهل ثانيا إلى ثمن النهائي، حيث ارتفع رصيده إلى سبع نقاط متساويا مع أولمبياكوس، بينما تجمد رصيد أندرلخت عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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