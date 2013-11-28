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مصر تشارك فى الجمعية الأفريقية لجراحى المسالك البولية بغانا

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مصر تشارك فى الجمعية الأفريقية لجراحى المسالك البولية بغانا مصر تشارك فى الجمعية الأفريقية لجراحى المسالك البولية بغانا

عقدت الجمعية الأفريقية لجراحى المسالك البولية مؤتمرها الـ12 مؤخرا بمدينة أكرا فى غانا.

وصرح الدكتور محمد عيسى، أستاذ المسالك البولية رئيس الجمعية الأفريقية للمسالك البولية ورئيس الجمعية المصرية لجراحى المسالك البولية ورئيس المؤتمر بأن المؤتمر شارك فيه أكثر من 50 دولة أفريقية.

وأشار إلى أن المؤتمر ناقش الموضوعات المتعلقة بالقارة الأفريقية مثل أمراض المسالك البولية فى النساء وإصابات الولادة والناسور البولى لدى السيدات بالإضافة إلى العيوب الخلقية فى الجهاز التناسلى للأطفال، حيث تمت مناقشة أحدث الوسائل الجراحية لمعالجة العيوب الخلقية، فى الأطفال كما ناقش المؤتمر حصوات المسالك البولية ومعالجة أخطاء الولادة من سلس بولى وعدم التحكم فى البول، وتم مناقشة أورام المسالك البولية لدى الأفارقة والتى تعتبر أقل نسبة فى الدول الأفريقية مقارنة بالدول الأوروبية نظرا لطبيعة الجينات لديهم وأيضا مناعتهم أقوى.

جدير بالذكر أنه قد شارك فى المؤتمر ممثلون من جميع الجمعيات العالمية الخاصة بالمسالك البولية.

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مصر 365

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