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البصل يحد من خطر الأزمات القلبية ويعزز كثافة العظام

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البصل يحد من خطر الأزمات القلبية ويعزز كثافة العظام البصل يحد من خطر الأزمات القلبية ويعزز كثافة العظام

البصل من الخضراوات الرائعة والمعروفة بقيمتها الغذائية العالية للغاية، ويساهم بشكل ملحوظ فى تعزيز صحة الإنسان، وذلك حسبما أكد التقرير المنشور على موقع "fitnea"، والذى أكد أن عنصر الكبريت الموجود بكثرة داخل البصل له خواص مضادة للتجلط، ويقلل من فرص التصاق الصفائح الدموية ببعضها البعض، وكما يقلل من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية، وهو ما يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

وكشفت التجارب الإكلينيكية التى أجريت على الإنسان فاعلية البصل فى تعزيز كثافة العظام، وهو ما يوصى بتناول كميات كبيرة منه، وخاصة للسيدات فى المرحلة العمرية بعد انقطاع الطمث، والذين يعانين من انخفاض واضح فى كثافة العظام فى هذه المرحلة العمرية.

وكما تواترت بعض الأدلة العلمية على فاعلية البصل فى خفض فرص حدوث كسور عظام الورك بين السيدات فى المرحلة العمرية عقب انقطاع الطمث عند تناولهن له، بشكل يومى منتظم، بينما لم تحدث الفوائد نفسها عند تناوله مرات قليلة للغاية على مدار الشهر.

وأوصى التقرير بتضمين البصل كأحد الأطعمة الرئيسية التى يتناولها الإنسان ضمن حميته الغذائية، وذلك لغناه بعنصر الكبريت، والذى له تأثير مباشر على الأنسجة الضامة الخاصة بالعظام والغضاريف، ويعزز من صحتها، لأنه ببساطة أحد المكونات الرئيسية المطلوبة لنموها.

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مصر 365