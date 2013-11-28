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التهابات الجيوب الأنفية واللحميات الأكثر شيوعًا فى فقدان حاسة الشم

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التهابات الجيوب الأنفية واللحميات الأكثر شيوعًا فى فقدان حاسة الشم التهابات الجيوب الأنفية واللحميات الأكثر شيوعًا فى فقدان حاسة الشم

حاسة الشم من الحواس الهامة فى جسم الإنسان، فيجب الاهتمام بحاسة الشم، لأن فقدانها قد يؤدى إلى العديد من المشكلات،حيث يكون لفقدان حاسة الشم العديد من الأسباب.

يقول الدكتور رضا حسين كامل، أستاذ أمراض الأنف والجيوب الأنفية كلية الطب جامعة القاهرة، إن الأسباب الأكثر شيوعا لفقدان حاسة الشم هى وجود لحميات بالأنف والتهابات الجيوب الأنفية المزمنة، لافتا إلى أن فقدان حاسة الشم يكون فقدان جزئيا، ومن الممكن أن يكون فقدان كليا بدرجاته المختلفة.

يضيف كامل، أن هناك أسبابا خلقية تؤدى إلى فقدان حاسة الشم، حيث يوجد شخص لديه مشكلة فى عصب الشم، ويوجد أيضا أسباب أخرى نتيجة للخبطات تؤثر على قاع الجمجمة ويتم قطع عصب الشم، مما ينتج عنه فقدان فى حاسة الشم، مشيرا إلى أن التهابات الجيوب الأنفية تؤدى إلى تضخم الغشاء المخاطى المبطن للأنف، وبالتالى تؤثر على حاسة الشم.

يوضح الطبيب، أن هناك أيضا فطريات الأنف عندما يصاب بها الإنسان تؤدى لحدوث تضخم يمتد وينمو بالتدريج فى الأنف، ويؤدى إلى انسدادها، مضيفا أنه يوجد بعض الأورام منها الحميدةن وتكون موجودة فى ناحية واحدة، أما الأورام الخبيثة تؤدى سريعا لفقدان حاسة الشم بإفراز رائحة كريهة لا يشعر بها المريض.

يستكمل "رضا"، أن من طرق تشخيص أسباب فقدان حاسة الشم منظار الأنف والجيوب الأنفية والمنظار الضوئى مع الكشف على جميع ثنايا الأنف لتحديد أسباب فقدان حاسة الشم مع أخذ عينة فى بعض الحالات.

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مصر 365