مانشستر سيتي يفوز على “بلزن” التشيكي ويتأهل لدور الـ 16 في دوري ابطال اوروبا

واصل مانشستر سيتي الضغط على بايرن ميونيخ متصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بفوزه 4-2 على فيكتوريا بلزن التشيكي في استاد الاتحاد يوم الأربعاء.

وافتتح الفريق الانجليزي المضيف التسجيل في الدقيقة 33 عبر سيرجيو اجويرو من ركلة جزاء.

وعادل توماس هورافا النتيجة في الدقيقة 43 للفريق الزائر الذي بدت عليه الثقة.

وسيطر سيتي على الشوط الثاني وتقدم ثانية في الدقيقة 65 عن طريق سمير نصري الذي انقض على كرة عرضية من خيسوس نافاس لكن بلزن تمكن من التعادل بعد أربع دقائق بعد أن وصلت الكرة إلى ستانيسلاف تيتسل الذي اودعها الشباك.

وسجل البديل الفارو نيجريدو الهدف الثالث لسيتي بعد تمريرة من نافاس في الدقيقة 78 قبل أن يحرز ايدين جيكو الهدف الرابع بضربة رأس قبل نهاية زمن اللقاء بدقيقة واحدة.

ويتصدر بايرن المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات وضمن التأهل لدور الستة عشر مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويأتي تشسكا موسكو الروسي في المركز الثالث وله ثلاث نقاط ويتذيل بلزن الترتيب بدون نقاط.

رويترز