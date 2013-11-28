بالصور.. رحلة طلاب مدرسة للصم والبكم بمطروح للتعرف على طبيعة عمل الحماية المدنية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح، بالتنسيق مع مديرة الأمن، رحلة لعدد من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمطروح لزيارة إدارة الحماية المدنيةللتعرف على دورها ودور رجال الحماية المدنية فى حالات إطفاء الحرائق والإنقاذ البرى والإنقاذ النهرى والكشف عن المفرقعات والتعامل معها.

حيث تم نقل الطلاب باستخدام أتوبيس خاص بمديرية الأمن برفقة مشرف من إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم و مشرفي المدرسة الذين قاموا بنقل المعلومات للطلاب من خلال الإشارة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج التوعية الذى تنفذه مديرية التربية والتعليم بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن بتنظيم زيارات طلاب المدارس لإدارة الحماية المدنية وإدارة مرور مطروح باستخدام أتوبيس خاص بمديرية الأمن لتوعية الطلاب بالمهام التى يقوم بها رجال الحماية المدنية كما تهدف زيارات إدارة المرور إلى التعرف على الدور الحيوى الذى يقوم به رجال المرور بجانب تثقيف الطلاب بشأن قواعد وإشارات المرور والتعرف على الأخطاء الشائعة التى تهدد الأمن والسلامة على الطرق وكذلك من أجل توثيق الصلة بين الشعب والشرطة.