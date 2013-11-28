أمن مطروح يلقي القبض على مدرس ينتمي للإخوان بتهمة تخريب وإحراق المنشآت

ألقت أجهزة الأمن بمديرية امن مطروح، الأربعاء، القبض على مدرس أزهري من كوادر جماعة الإخوان المسلمين وصادر قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضايا التعدي على المنشآت العامة والشرطية بالتخريب والحرق يوم 14 أغسطس الماضي وكذلك لاتهامه في قضية تحريض بعض الطلاب لكتابة عبارات مسيئة للشرطة والجيش والقضاء على جدران الشوارع.

حيث أعلنت مديرية أمن مطروح مساء اليوم عن قيام مأمورية استهدفت العناصر المتطرفة بالاشتراك والتنسيق مع مصلحة الأمن العام وفرع الأمن الوطني بمطروح والأجهزة الرقابية والمعلوماتية بالمديرية اسفرت عن ضبط شريف .ع. أ . ق ( 40 سنة ) مدرس بالمعهد الازهري بنين بمطروح وهو من العناصر الاخوانية المتشددة وصادر له قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة في المحضر رقم 3543 لسنه 2013 اداري مطروح لتحريضه علي العنف وإثارة الشغب وتجنيد مثيري الشغب نظير مبالغ مالية ومشاركته في اعمال العنف والتعدي علي المنشآت الشرطية والعامة مساء يوم 14 أغسطس الماضي والمشاركة في حريق إدارة مرور مطروح ومحكمة مطروح وقسم شرطة المرافق و إستراحات ضباط الشرطة وكذلك إتهامه بالمحضر رقم 4970 لسنة 2013 إداري مطروح بتحريض بعض الطلبة علي كتابة شعارات مسيئة ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

> جاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهم وعرضه على النيابة.