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وفاة الظهير الأيسر التاريخي للبرازيل نيلتون سانتوس

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وفاة الظهير الأيسر التاريخي للبرازيل نيلتون سانتوس وفاة الظهير الأيسر التاريخي للبرازيل نيلتون سانتوس

تُوفي البرازيلي نيلتون سانتوس الذي يعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أفضل ظهير أيسر في التاريخ والذي توج بكأس العالم عامي 1958 و1962، الأربعاء، في ريو دي جانيرو عن عمر يناهز 88 عاما، وفقا لما أعلنه نادي بوتافوجو.

يُشار إلى أن نيلتون سانتوس، الذي كان يعاني من مرض ألزهايمر، أودع في المستشفى، السبت، عقب إصابته بعدوى بالرئة.

ولعب سانتوس في بطولات كأس العالم 1950 و1958 و1962 وكان مع الفريق الذي يضم بيليه وجارينشا.

ولعب الفقيد الذي ولد بريو دي جانيرو في مايو 1952 كل مسيرته الكروية في بوتافوجو البرازيلي وفاز ببطولات كثيرة معه.

ويعتبر سانتوس أول ظهير أيسر برازيلي يهاجم في البرازيل، بينما كان كل اللاعبين في مركزه يقومون بمهام دفاعية فقط.

وشارك سانتوس مع بوتافوجو في 723 مباراة سجل فيها 11 هدفا و84 مباراة مع منتخب البرازيل أحرز فيها ثلاثة أهداف.

 

وكالات

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