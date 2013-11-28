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"القومى للمرأة": إنشاء بوابة إلكترونية للتعامل مع القضايا النسائية

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"القومى للمرأة": إنشاء بوابة إلكترونية للتعامل مع القضايا النسائية "القومى للمرأة": إنشاء بوابة إلكترونية للتعامل مع القضايا النسائية

أعلنت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن إطلاقها لبوابة الإلكترونية باسم "بوابة المرأة المصرية"، والتى تعد أول بوابة إلكترونية تعنى بشئون المرأة ودعم المطالبة بحقوقها السياسية والاجتماعية كافة.

وأضافت، خلال ورشة العمل التى تنظمها لفكرة إنشاء البوابة، بأن الفكرة تأتى من منطلق رغبة المجلس فى التواصل مع المجتمع بشكل فعال، والتعامل مع قضايا المرأة بشكل أكثر عمقا.

وأشارت رئيس القومى للمرأة، عن تناول البوابة كافة القضايا المعنية بالمرأة، كشريك أساسى فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر، كما تقوم بعرض أنشطة المرأة على المستويين المحلى والعالمى، وتقدم البوابة مجموعة من الخدمات للمرأة صاحبة المشروعات الصغيرة، والتى تعجز عن الترويج لما تنتجه من صنع يدها لكسب قوتها، بحيث أن تكون البوابة نافذتها على العالم للترويج لها.

وتابعت، "وتتيح البوابة للسيدات الراغبات فى الترشح للانتخابات البرلمانية التسجيل والمشاركة الفعالة والتواصل مع الجمهور من خلال الموقع، ويشرف على البوابة كل من الدكتورة درية شرف الدين، وكريمة كمال عضوتى المجلس".

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مصر 365