الخال عبد الرحمن الأبنودى: البسطاء يشمون فى السيسى رائحة عبد الناصر

قال الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، إنه على الرغم من رحيل دولة العواجيز فى أعقاب ثورة 25 يناير، إلا أنه جاءت دولة أعجز منها، مؤكداً أن الفلاح والبسطاء لم يثقوا فى أحد ارتدى القميص و"البنطالون"، إلا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، واستحوذ على تفكيرهم، وهم يتحسسون ذلك الآن فى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع.

وأضاف "الأبنودى" خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة "المحور"، أن الطبقة المثقفة التى تدعى أنها طليعة الشعب ونخبة لا تقوم بدورها فى رعاية الطبقة الكادحة والبسطاء، وأصبحت تخاطب نفسها عبر شاشات التليفزيون، واحترفت الكلام و"الجخ"، وتجاهلوا "رد الوعى الطبقى المسلوب للطبقة الفقيرة".