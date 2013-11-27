اتحاد كرة القدم يقرر تعديل نظام الصعود والهبوط لدوري القسم الثاني

قرر مجلس ادارة اتحاد كرة القدم فى اجتماعه اليوم اجراء تعديل على نظام الصعود والهبوط لمسابقة دورى القسم الثانى، وذلك بصعود ثلاثة اندية من كل مجموعة لدورة الترقى للصعود للقسم الاول بدلا من ناديين، وهبوط اربعة اندية للقسم الثالث من كل مجموعة بدلا من خمسة.

> وقد عقد مجلس ادارة الاتحاد اجتماعا مطولا اليوم برئاسة جمال علام وبحضور المهندس هانى ابوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الافريقى والدولى، فى مشروع الهدف بمدينة 6 اكتوبر. وتم خلال الاجتماع استعراض الفترة التى تولى فيها بوب برادلى تدريب المنتخب الوطنى، واستقر المجلس على اختيار الكابتن شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأول، والكابتن حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الاوليمبى.