يوسف زيدان: الأهرامات والحضارة المصرية تأسست بالمنطق

قال المؤلف الدكتور “يوسف زيدان” إن “المنطق” كان سبب بناء الاهرامات والمعابد والاثار المصرية القديمة التي لا تزال تشغل بال وشغف العالم حتي الوقت الحالي يؤكد عظمة الحضارة المصرية وعبقرية الانسان المصري الذي استطاع أن يتوصل إلي ادق النظريات العلمية التي خدمت البشرية .

> واقام زيدان مساء اليوم الاربعاء أولي حلقات صالونه الثقافي بمركز الحرية للابداع بوسط الاسكندرية تحت عنوان “فلسفة الجمال وفلسفة الفن” بحضور حشد كبير من المثقفين والجمهور الذين يمثلون مختلف الفئات وخاصة الشباب .

> وأكد المؤلف الكبير خلال صالونه أنه لابد من البحث عن الدلالات اللغوية لفلسفة الفن والجمال وتفسيرهما لدي كبار المفكرين والفلاسفة مثل ارسطو وافلاطون ، مضيفا أن الفلسفة ترتقي إلي الروحانيات والمثل العليا وترتفع بالانسان حتي مراتب القيم التي يبنغي ان يكون عليها كما تخيل الفلاسفة ” المدينة الفاضلة ” .

> وأشار زيدان إلي أن الوصول للعلم والمعرفة يرتبط أيضا بالقيم وإثارة الجدل حتي تظهر النتائج والحقائق التي تحقق المعرفة الكاملة ، لافتا إلي أن الانسان وروحه تتصل أيضا بعالم القيم والمعرفة .

> ودلل علي ذلك بما يجريه عالم نوبل الدكتور المصري الدكتور “أحمد زويل” فينفذ التجارب علي المواد والكائنات ليثبت الحقائق ويقدم مايفيد البشرية .

> وشدد المؤلف الدكتور “يوسف زيدان” على أن الحضارة وحياة الامم تقوم علي التعاون وتكاتف الجهود بين الافراد لبناء النهضة بمختلف المجالات .