«الجبهة الإسلامية» بالمعارضة السورية: نسعى لتطبيق الشريعة

كشفت «الجبهة الإسلامية»، التي تمثل أحد أكبر التحالفات للجماعات المسلحة بسوريا، عن خططها لإقامة دولة إسلامية تطبق الشريعة في حال إسقاط نظام بشار الأسد، وقالت الجبهة، التي أعلن عن تشكيلها، الجمعة الماضي، وتتألف من 7 فصائل، في بيان إن هدفها هو إسقاط نظام «الأسد» في سوريا بشكل تام لإقامة دولة إسلامية تلتزم بتطبيق الشريعة.

وأوضحت أنها لن تشارك في أي عملية سياسية لا تعترف بتطبيق الشريعة، معربة عن رفضها لإقامة دولة مدنية لأنه «مفهوم مرفوض لتسببه في فقد حقوق»، وأكدت أنها لا تدافع عن نظام استبدادي، لكنها ترغب في إقامة دولة تطبيق مبدأ الشورى.

وأشارت أنها لا تقبل أي مشروع يشمل تقسيم أراضي سوريا، وأضافت أنه لتحقيق أهدافها يجب تفعيل النشاط العسكري المسلح وتعبئة المجتمع من أجل تقوية «المجاهدين».

من ناحية أخرى، رحبت بانضمام فصائل أخرى من أجل قتال النظام، موضحة أنها مهتمة باقامة روابط جيدة مع جميع دول العالم غير العدائية.

وتضم الجبهة حركة «أحرار الشام الإسلامية» و«جيش الإسلام» و«ألوية صقور الشام» و«لواء التوحيد ولواء الحق» و«كتائب أنصار الشام»، و«الجبهة الإسلامية الكردية».