اشتباكات بين الأمن ومسيرة مناهضة لقانون التظاهر‎ بالمنيا

شهدت مدينة المنيا وقوع اشتباكات بحي أبو هلال جنوب المدينة إثرتفريق مسيرة حاشده نظمها أنصار الرئيس المعزول وتم إلقاء القبض على 15 متهمًا .

وعلى جانب آخر أطلقت قوات الأمن الرصاص في الهواء وقنابل الغاز لتفريق مسيرة أخرى للقوى السياسية التي نظمت مسيرة بميدان بالاس احتجاجًا على قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن 4 نشطاء تم حبسهم بسبب التظاهر .

يذكر أن مدينة المنيا قد شهدت خروج مسيرة حاشدة نظمها أنصار الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين انطلقت من مسجدي الرحمن وعمربن الخطاب بالدراجات البخارية اعتراضًا على قانون التظاهر و للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين .