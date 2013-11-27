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اشتباكات بين الأمن ومسيرة مناهضة لقانون التظاهر‎ بالمنيا

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اشتباكات بين الأمن ومسيرة مناهضة لقانون التظاهر‎ بالمنيا اشتباكات بين الأمن ومسيرة مناهضة لقانون التظاهر‎ بالمنيا

اشتباكات – أرشيفية

شهدت مدينة المنيا وقوع اشتباكات بحي أبو هلال جنوب المدينة إثرتفريق مسيرة حاشده نظمها أنصار الرئيس المعزول وتم إلقاء القبض على 15 متهمًا .

وعلى جانب آخر أطلقت قوات الأمن الرصاص في الهواء وقنابل الغاز لتفريق مسيرة أخرى للقوى السياسية التي نظمت مسيرة بميدان بالاس احتجاجًا على قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن 4 نشطاء تم حبسهم بسبب التظاهر .

يذكر أن مدينة المنيا قد شهدت خروج مسيرة حاشدة نظمها أنصار الرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين انطلقت من مسجدي الرحمن وعمربن الخطاب بالدراجات البخارية اعتراضًا على قانون التظاهر و للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين .

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