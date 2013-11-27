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الزمالك يواجه سكر الحوامدية وديًا استعدادًا للموسم الجديد

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الزمالك يواجه سكر الحوامدية وديًا استعدادًا للموسم الجديد الزمالك يواجه سكر الحوامدية وديًا استعدادًا للموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الكروي الجديد، بمواجهة سكر الحوامدية غدا الخميس في اللقاء الودي الذي سيجمعهما بملعب حلمي زامورا.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، فقد بدأ المران بأداء اللاعبين لوحدات بدنية خفيفة، بينما حضر حارس المرمى محمود جنش متأخراعقب إنهاء إجراءات التجنيد، فيما حضر بقية لاعبي الفريق باستثناء الحارس عبد الواحد السيد قائد الفريق الذي يؤدي تدريبات منفردة  بسبب الإصابة.

ومن المُقرر أن  ينطلق الموسم الجديد في السادس والعشرين من ديسمبر المقبل.

وكان الزمالك نجح فى الفوز على نجوم المستقبل بخمسة اهداف مقابل هدف واحد، أمس، الثلاثاء.

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