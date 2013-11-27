القضاء العسكرى: "مرسى" أفرج عن 59 شخصًا محكومًا عليهم عسكريًا

أكد اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن اللجنة التى شكلها الرئيس السابق محمد مرسى لمراجعة الأحكام العسكرية بحق المدنيين انتهت إلى وجود 59 متهمًا فقط يستحقون الإفراج من أصل 1071 شخصًا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن النيابة العسكرية تلقت 13 ألف بلاغ فى القضاء العسكرى وقمنا بتحويلها إلى النيابة عقب ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن عمل القضاء العسكرى تنفيذ القانون وليس إبداء رأيه.

وأشار رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أنه تم إلغاء المادة "6" من قانون القضاء العسكرى المتعلق بمحاكمة الإرهابيين فى التسعينيات بناء على طلب الهيئة.