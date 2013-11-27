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بالفيديو.. قطر تستغل العمال الفقراء في بناء استاد وتعيدهم لبلدانهم في أكفان

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بالفيديو.. قطر تستغل العمال الفقراء في بناء استاد وتعيدهم لبلدانهم في أكفان بالفيديو.. قطر تستغل العمال الفقراء في بناء استاد وتعيدهم لبلدانهم في أكفان

بث موقع صحيفة «جارديان» البريطانية عن استغلال دولة قطر، التي تعد من أغنى دول كوكب الأرض، للعمال الفقراء الذين يعملون في بناء استاد مونديال 2022.

ويشير الفيديو إلى أن الدولة الغنية لا تقوم بدفع رواتب هولاء العمال الفقراء المهاجرين من نيبال والذين يعودون إلى وطنهم في أكفان.

ويرصد الفيديو، الذي مدته 9 دقائق، أحوال العمال السيئة، حيث يبدأ الفيلم القصير بتشييع جنازة عامل نيبالي فقير، يبلغ من العمر 16 عاما، كان مشاركا في أعمال البناء مصحوبا بتعليق صوتي يقول إن «الجنازة مثال لما يتعرض له العمال من إساءة على يد الشركات القطرية».      

ويستعرض الفيلم من خلال روايات بعض العاملين المعاناة التي يعيشونها، حيث قال أحد العمال: «لدينا العديد من المشكلات، مثل: دورات المياه ليست نظيفة، إنها قذرة جدا، والغرفة الواحدة تضم 12 أو 14 شخصًا».

ويستعرض الفيلم أحد أماكن سكن العمال الآسيويين، ويقول التعليق الصوتي إنه يضم حوالى 600 شخص.

ويقول أحد العمال: «لو ذهبت للمطبخ فستدهش من اختلاط الطعام بالحشرات، ولهذا نصاب بالأمراض»، وأشار التقرير إلى أن مساكن هؤلاء العمال لا تبتعد عن فنادق الدوحة الراقية.

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