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القضاء الفرنسي يرغم إدارة السجون على تقديم وجبات طعام حلال

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القضاء الفرنسي يرغم إدارة السجون على تقديم وجبات طعام حلال القضاء الفرنسي يرغم إدارة السجون على تقديم وجبات طعام حلال

أمر القضاء الإدارى سجنًا فى جنوب شرق فرنسا، بتقديم وجبات طعام حلال للسجناء المسلمين، احترامًا لحرية العقيدة كما أفاد مصدر قضائى، اليوم الأربعاء.

وقال المحامى إلكسندر سيودو، محامى السجين، الذى كان وراء القضية، “إنه قرار شديد الأهمية فهى المرة الأولى التى يرغم فيها حكم إدارى مؤسسة عقابية على تقديم وجبات حلال للسجناء”.

وجاء قرار محكمة جرونوبل الإدارية بناء على شكوى تقدم بها سجين فى مركز سان كونتان، فالافييه العقابى رفض مديره طلبه الحصول على وجبات حلال.

وفى قرار صادر فى 7 نوفمبر 2013 حصلت فرانس برس على نسخة منه أمرت المحكمة مدير السجن، بأن يعرض بـ”انتظام” وجبات من لحوم حلال. وأوضحت المحكمة أن مبدأ العلمانية “يفرض على الجمهورية ضمان حرية ممارسة العقيدة”، ومن ثم لا يوجد “مانع من أن يقدم للسجناء المسلمين وجبات من لحوم حلال”.

أ ف ب

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