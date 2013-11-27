مالاجا للزمالك: مازلنا نرغب في ضم محمد إبراهيم

أكد أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تجدد نية مالاجا الإسباني في ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق.

وكان مسؤولو مالاجا قد أكدوا عبر وسائل إعلام إسبانية بأن إبراهيم لا يعد أولوية أولى، على الرغم من الإشادة بقدراته وذلك بسبب موقف الفريق.

وقال يونس للصحفيين يوم الأربعاء: "المفاوضات توقفت وكادت الصفقة أن تفشل، ولكن خطابا وصلنا أمس يفيد برغبة مالاجا بضم إبراهيم".

وأضاف "الخطاب يؤكد أن مالاجا مازال متمسكا بضم محمد إبراهيم، وستتم مراسلة الزمالك رسميا في الفترة المقبلة".

مالاجا يريد لاعب أوروبي قادر على التأقلم سريعا لكي يقود هجوم الفريق في الدور الثاني، ولكن في حالة فشله سيلجأ لضم محمد إبراهيم، بحسب تصريحات مسؤوليه.