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أغرب 7 تصريحات في تاريخ شوقي غريب

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أغرب 7 تصريحات في تاريخ شوقي غريب أغرب 7 تصريحات في تاريخ شوقي غريب

اللياقة مش شوربة .. اللاعبون كقطع الشطرنج .. الجزائريون عاملونا بقذارة .. اللاعب اللي يتجرأ هبطله كرة .. كل هذا وأكثر في أغرب تصريحات شوقي غريب.

أعلن اتحاد الكرة رسميا استقراره على شوقي غريب ليتولى قيادة المصري خلفا للأمريكي بوب برادلي.

وتولى غريب قيادة منتخب للشباب للتتويج ببرونزية كأس العالم 2001 قبل أن ينضم للجهاز الفني للمنتخب الأول كمدرب عام مع المعلم حسن شحاتة الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية لكأس أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010.

ويرصد FilGoal.com أبرز وأغرب 7 تصريحات أطلقها شوقي غريب خلال مسيرته التدريبية مع المنتخبات والأندية.

"اللاعبون كقطع الشطرنج في يد وكلائهم" .. هكذا وصف غريب حال الكرة المصرية في 2008 بعدما اشتعلت صراعات الأندية على اللاعبين وتسببت في أزمات شهيرة مثل حسني عبد ربه وهاني سعيد وعماد متعب.

" الجزائريون عاملونا بقذارة في بلدهم" .. بعد أزمة أم درمان الشهيرة كشف غريب عن كواليس مباراة الذهاب في الجزائر التي قال عنها أنها الأسوأ في مشواره.

"شيكابالا المنتخب سيكون مختلفا عن شيكابالا الزمالك" .. قبل كأس الأمم الإفريقية 2010 كان يرى غريب أن شيكابالا سيختلف عندما يتعاون مع محمد أبو تريكة ويكلف بأدوار دفاعية .. ولكن النتيجة كانت مشاركة الأسمر في نصف مباراة فقط في البطولة.

"سأدفع من جيبي لضم نجلي .. ولا (واسطة) في الكرة" .. غريب يدافع عن ضم نجله إلى سموحة رغم الانتقادات التي وجهت ضده بأنه يجامله .. وبعدها فشلت الصفقة دون أسباب واضحة.

"اللاعب الذي يتجرأ علي (هبطله كرة)" .. شوقي غريب ينفي تطاول محمد فضل عليه بعبارة "أنت معندكش فكرة" عقب استبداله في مباراة القناة في كأس مصر.

"اللياقة ليست شوربة" .. غريب يشرح أنه لا يمكن لمدرب إكساب اللاعبين للياقة على مرة واحدة بل يجب أن تكون على فترات طويلة وبتخطيط مدروس.

"تأخير التشكيل يمنح اللاعبون الثقة في المدرب" .. شوقي غريب يشرح فلسفته في اكتساب ثقة اللاعبين بعدم إعلان التشكيل مبكرا حتى لا تهتز ثقتهم بأنفسهم.

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