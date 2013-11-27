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المجلس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة على فوز الامارات بتنظيم إكسبو 2020

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المجلس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة على فوز الامارات بتنظيم إكسبو 2020 المجلس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة على فوز الامارات بتنظيم إكسبو 2020

هنأ معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما اصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة فوز الإمارات باستضافة دبي معرض إكسبو 2020.

وقال معالي محمد أحمد المر اتقدم بإسمي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأصدق مشاعر التهنئة والتبريكات لقيادة الإمارات الحكيمة وشعبها الوفي وللمقيمين على أرضها على نجاح دبي باستضافة وتنظيم معرض إكسبو، الذي يعد من أكبر المعارض على مستوى العالم، لما يوفره من فرصة للمجتمع العالمي لإيجاد حلول مبتكرة، وتحقيق الاستدامة والتنقل والنمو الاقتصادي، ويرسم فترة مقبلة من تاريخ الحضارة الإنسانية. 

وقال معاليه إن هذا الفوز الذي يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والأربعين يضاف إلى رصيد إنجازات الإمارات التي حققتها في المجالات كافة، ويدلل على ما تحظى به من علاقات وسمعة واحترام مع مختلف دول العالم،  ويؤكد قدرة أبناء الإمارات على النجاح في تنظيم المعارض الكبرى.

وأكد قدرة الإمارات على استضافة أكبر حدث ثقافي وتسويقي عالمي بالنظر لما تمتلكه من بنى تحتية تم تشييدها وفق أحدث المواصفات العالمية، إضافة إلى الموقع الجغرافي، والخبرة الكبيرة الممتدة عبر سنوات في تنظيم المعارض الدولية واستضافة العديد من الأحداث الهامة في كافة المجالات.

 

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