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السفير التركي يغادر القاهرة

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السفير التركي يغادر القاهرة السفير التركي يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة منذ دقائق السفير التركي لدى القاهرة، عوني بوطصالي متجهًا إلى اسطنبول.

أفادت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة الدولى ان السفير غادر المطار على الخطوط التركية رحلة رقم ٦٩٥ والمتجهة الي اسطنبول وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات سفره من خلال الصالة الحكومية بالمطار .

كان السفير التركي لدى القاهرة عوني بوطصالي، قد أكد امس إن العلاقات «التركية – المصرية»، ستستمر في التطور على خلفية المصالح المشتركة، والعلاقات التاريخية والإنسانية الأصيلة التي تربط بين شعبي البلدين، يشار الى انه كان فى وداع السفير وفد من رجال الاعمال يضم ١١ رجل اعمال برئاسة أولكاى كينا ليكايا ووفد من السفارة يضم ٢٦ مسئول برئاسة البير بوستر بالاضافة الى قنصل الاسكندرية .

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