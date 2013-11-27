دراسة: الرياضة تقى الأطفال من الإصابة بأمراض القلب

من المعروف فوائد الرياضة العديدة للإنسان، وهو ما أظهرته دراسة حديثة من أن ممارسة الرياضة بانتظام من سن الطفولة تقى من الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت الدراسة والتى أقيمت على أكثر من ألف طفل إلى أن الأطفال الذين يترددون على دور الرياضة مع أقرانهم هم أقل عرضة لأمراض القلب والسكر والضغط فى الكبر.

ومن جابنه، أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن من الأهمية العودة للاهتمام بالملاعب ودروس الرياضة البدنية، حيث أثبتت الدراسات الحديثة، أن ممارسة الطلبة لمجهود عضلى ساعة على الأقل يومياً يحميهم من أخطار السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكر، علاوة على رفع مناعتهم وكفاءتهم الذهنية.

ويبين الدكتور مجدى، أن الخلايا العضلية تفرز مجموعة من الوسائط الكيمائية العضلية تفيد فى عمليات التواصل بين الخلايا وتنسيق وتنظيم وظائف الكثير من أجهزة الجسم كجهاز المناعة والمخ والكبد والدهون والبنكرياس، ومع أنها تفرز بتركيزات قليلة جداً، لكنها أساسية للصحة والمناعة.

ويدعو الدكتور مجدى إلى ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة للأطفال من الصغر حتى نحمى مستقبلهم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ونقدم لمجتمعاتنا جيلا قويا يتمتع بصحته.