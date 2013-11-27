النوم لأوقات طويلة يؤدى إلى الإصابة بأزمات القلب

نجد الكثير من الأشخاص ينامون لأوقات طويلة، وآخرون ينامون ساعات قليلة، فوجد أن ذلك له أثر كبير على فى الإصابة بأمراض القلب والتعرض للأزمات القلبية.

يقول الدكتور رامى إسماعيل، زميل أبحاث جراحة القلب جامعة أكسفورد ببريطانيا، وزميل جراحة القلب بالمستشفى الملكى بلندن، إن النوم بشكل متواصل من بداية الليل إلى نهار اليوم التالى يؤدى إلى زيادة احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية، حيث وجد أن هناك مواد تفرز من جسم الإنسان تساعد على تجلط الدم وهذه المواد تزداد فعاليتها أثناء النوم حتى تبلغ ذروتها أثناء ساعات النهار مع استمرار النوم بشكل متواصل.

يضيف الطبيب، أنه لتجنب حدوث أزمات قلبية عند الأشخاص العاديين والمصابون بأمراض القلب يجب الاستيقاظ فى وسط الليل وهو وقت الفجر، لأن ذلك يمنع ترسب وازدياد المواد التى تسب تجلط الدم، كما يفضل النوم من 6:8 ساعات يوميا ويفضل ذلك لمرضى القلب والأزمات القلبية.

يوضح إسماعيل، أن النوم لساعات قليلة يؤدى إلى الزيادة فى ضغط الدم والتوتر العصبى وقلة التركيز ويعد ذلك من أهم عوامل الإصابة بأمراض القلب والجلطات.