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أهلي دبي يستعين بخبير إيطالي بسبب خصم ' 3 نقاط '

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أهلي دبي يستعين بخبير إيطالي بسبب خصم ' 3 نقاط ' أهلي دبي يستعين بخبير إيطالي بسبب خصم ' 3 نقاط '

أجرت إدارة نادي أهلي دبي اتصالا بالخبير الإيطالي كالوتشي العضو السابق في لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك لبحث أزمة خصم "3 نقاط" من رصيده في الدوري.

وكان الفيفا قد وقع عقوبة على أهلي دبي بخصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب تأخر سداد مبلغ 30 ألف يورو حق رعاية نادي ميتاليست خاركييف الأوكراني في اللاعب جاجا.

وضم أهلي دبي البرازيلي جاجا من طرابزون التركي مقابل خمسة ملايين يورو في 2010.

وذكرت صحيفة (الاتحادية) الإماراتية بحسب مصدر في النادي أنه سيتم تجهيز ملف كامل لإرفاقه للاتحاد الدولي ويتضمن اثباتات بعدم وصول أي إخطار للأهلي يفيد بالعقوبة.

وأشار المصدر إلى أن النادي قام بسداد قيمة الغرامة، وبالتالي يطالب بإعادة النظر في العقوبة.

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