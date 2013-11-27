اتحاد طلاب جامعة الفيوم يعلن الإضراب العام بالجامعة ابتداء من الغد

أصدر اتحاد طلاب جامعة الفيوم منذ قليل بيانا يؤكد الإضراب العام بجميع كليات الجامعة ابتداء من الغد وتوقف الدراسة احتجاجا على ماشهدته الجامعة اليوم من دخول قوات الشرطة وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على الطلاب والقبض على 5 من بينهم طالبتين.

قال البيان الصادر عن اتحاد الطلاب بعنوان (منصبي يعلوا فوق دماء الطلاب ) أن الطلاب ينزفون ولا أحد يرد على صرخاتهم والطالبات تعتقل وأصحاب السمو في مكاتبهم وان رائحة الغاز أعمت الأبصار وأصوات طلقات الرصاص يسمعها القاصي والداني ولا نجد منهم إلا هروبا من المسؤولية .

وقال الطلاب في بيانهم اتصلنا بجميع القيادات الجامعية والجميع في هذا الوقت لا يجيب وقوات دخلت الحرم الجامعي وقبضوا على الطالبات وأصابوا الطلاب وهو الأمر الذي لن يمر مرور الكرام .

ولذلك فقد قرر اتحاد طلاب جامعة الفيوم الإضراب الشامل في جميع الكليات احتجاجا على دخول قوات الشرطة إلى الجامعة والاعتداء على الطلاب ودعا البيان الطلاب للمشاركة وأنه لن تكون هناك دراسة في الجامعة إلا بعد الإفراج عن جميع الطلاب.

وقال البيان أن قرارنا يستند إلى دماء قد سالت وحقوق قد سلبت وأعراض قد انتهكت وندعو جميع الاتحادات الطلابية بالجامعة للمشاركة في الإضراب.