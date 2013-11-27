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ريم ماجد تسلّم نفسها للنيابة

  • سياسية
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ريم ماجد تسلّم نفسها للنيابة ريم ماجد تسلّم نفسها للنيابة

قامت الإعلامية المصرية ريم ماجد بتسليم نفسها لنيابة قصر النيل، حيث اعتبرت نفسها أحد الداعين لمظاهرة مجلس الشورى، والتي كانت ضد قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
ويعد هذا الموقف تضامنا من ريم مع المتظاهرين الذين تم القبض عليهم واحتجازهم، كما تضامن معهم كل من زياد العليمي ومحمد واكد شقيق الفنان عمرو واكد، حيث قاموا بتسليم أنفسهم أيضا للنيابة، كما قام المخرج خالد يوسف بتجميد عضويته في لجنة الخمسين اعتراضا على احتجاز المتظاهرين.
ريم قالت إن قانون التظاهر الجديد يقيد الحريات ويعود بمصر إلى ما قبل ثورة 25 يناير، وأنه ليس من حق أي شخص في العالم أن يحرم إنساناً من التعبير عن رأيه.

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