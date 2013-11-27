أصول استعمال الـ"فيس بوك"

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعيّ جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولا سيما موقع "فيس بوك"، الذي يُعتبر من أكثر مواقع الشبكة العالمية ارتياداً في العالم. ولكن لطريقة التواصل عبره أصولاً يجب أخذها بعين الاعتبار، تُطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر:

- يجب أن ترسلي رسالتك إلى الشخص الآخر، عبر البريد inbox، وتجنّبي أن تكتبي له رسائل خاصّة على صفحته الخارجية Wall.

- إذا كنت تريدين أن تضيفي شخصاً ما إلى صفحتك الخاصّة، فإنّ بإمكانك أن ترسلي إليه "طلب صديق" friend request، وهو بدوره له الحق في أن يقبل أو يرفض، بدون إلحاح عليه.

- إذا وافق الشخص الآخر على طلب الصداقة، فهذا لا يعني أنّه أصبح من الضروريّ التواصل معه، بحيث يمكنك فقط الاطلاع على صفحته الخاصّة.

- لا يستعمل موقع "فيس بوك" لكي تبني صداقات، لكنّه وسيلة تواصل، والصداقة تبنى على الجدى الطويل.

- إذا أردت أن تكتبي شيئاً ما على صفحتك الخاصّة، فعليك أن تبتعدي عن ذكر الأسماء وتوجيه الشتائم والإهانات والمس بكرامة الغير.

- كلّ ما تكتبينه قد تحاسبين عليه من قبل المجتمع والأصدقاء، وأحياناً من قبل القانون.

- لا توجّه الدعوات إلى الحفلات عبر موقع "فيس بوك"، لكون عمله يقتصر فقط على العلم والخبر، لا على الدعوة.

- يمكنك الاكتفاء بعلامة like على التعليقات الموجّهة إليك، إذا كانت تتضمّن سؤالاً معيّناً يجب الرد عليه بصورة مباشرة وسريعة.

- وأثناء الكتابة، تجنّبي استعمال الأحرف الكبيرة، لكونها تعني الصراخ.

- عليك أن تستأذني الأشخاص قبل أن تضعي صورة لهم على "فيس بوك".

- ابتعدي عن التجريح أو إرسال رسائل ذات محتوى حميم.

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