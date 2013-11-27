رفع علم الدولة تحت الماء

ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني 42 ، قامت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع أتلانتس النخلة في الاحتفال بالمناسبة بطريقة إبداعية بانورامية وذلك بحمل علم الدولة تحت الماء في الحوض المائي الترفيهي لفندق أتلانتس النخلة.

جاءت هذه المبادرة تعبيراً من أسرة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وفندق اتلانتس بنخلة جميرا، عن مشاعر الحب والولاء تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشاد عارف عبيد الدحيل المدير العام لمؤسسة الموانئ بالفكرة الإبداعية لفريق تنسيق احتفالات اليوم الوطني، وزف أسمى آيات التهاني لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما أوضح بأن الاحتفالات تعبير يعمق الانتماء الوطني ويرسخ الهوية الوطنية، وتقديراً وعرفاناً للدعم الذي تقدمه قيادة الدولة في سبيل توفير الحياة الكريمة لأبنائها والمقيمين على أرضها، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة.



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