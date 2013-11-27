قتلى وإصابات في إنهيار هيكل في أحد ملاعب كأس العالم 2014 بالبرازيل

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم ان عاملين لقيا حتفهما واصيب أخر إثر انهيار هيكل معدني خلال الاشغال الجارية حاليا في ملعب ساو باولو الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في يونيو المقبل.

> وذكرت العديد من وسائل الاعلام البرازيلية ان الانهيار ادى الى مقتل 3 عمال، ونشرت العديد من المواقع الاخبارية صورا لانهيار الهيكل المعدني لملعب “غيتاكيرا” في ساو باولو ولعمليات الانقاذ في عين المكان.