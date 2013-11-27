فوز دبى بتنظيم معرض "إكسبو" 2020

باريس (أ. ش.أ)

فازت دبى اليوم الأربعاء باستضافة معرض "إكسبو 2020" الدولى بعد تفوقها على مدينة إكاترنبيرج الروسية وساو باولو البرازيلية وأزمير التركية خلال عملية تصويت جرت بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستمرت عملية الاقتراع نحو ثلاث ساعات، وتمت على ثلاث جولات مغلقة، استبعدت من الجولة الأولى أزمير التركية، قبل أن تتبعها ساو باولو البرازيلية فى الجولة الثانية لتنحصر المنافسة بين دبى وإكاترنبيرج الروسية.

وجرت عملية التصويت فى المكتب الدولى للمعارض، فى العاصمة الفرنسية باريس، وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المعرض والإشراف على عملية اختيار الدول المضيفة للحدث الدولى الذى يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وشارك فى الاقتراع ممثلو الدول الـ168 الأعضاء فى المكتب الدولى للمعارض.

ويعتبر معرض "إكسبو 2020"، أحد أبرز المؤتمرات العالمية ينظم مرة كل خمس سنوات، وكانت دبى مرشحة قوية للفوز باستضافة الحدث الدولى حيث وضعت شعارا له "تواصل العقول وصنع المستقبل".