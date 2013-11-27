موظفان بـ"ضرائب الملاهى" يستغيثان بالوزير لعقابهما على نزاهتهما

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الشكوى المقدمة من موظفين بـ"ضرائب الملاهى"، يستغيثان فيها بوزير المالية لتعرضهما للضرر المحقق إثر إصدار قرار تعسفى بنقلهما وهم: علاء الدين فتحى محمد "كبير باحثين فى ضرائب الملاهى" وحسن محمد فتحى محمد "درجة أولى تمويل محاسبة"، حيث ذكرا فى الشكوى أنه رغم عملهم لمدة تزيد على الـ20 عاما كمفتشى ضرائب بمأمورية ضرائب الملاهى، وباق على خروجهم على المعاش أقل من 3 سنوات، جاء قرار نقلهما إلى مأموريات أخرى لم يسبق لهم العمل بها طوال سنوات عملهم فى المصلحة، بغير سبب يقتضى ذلك، إلا لحرصهما الشديد على أموال الدولة ومحاربة الفساد وإهدار المال العام فى عدد من القضايا – وذلك حسب شكواهم التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، وتمت مقابلتهما شخصيا لشرح شكواهم.

وبدأت إجراءات عقابهما التعسفى الأخير، عندما تقدم عدد 39 من الموظفين فى ضرائب الملاهى بمذكرة (حصل اليوم السابع على نسخة منها أيضا) إلى مدير إدارة ضريبة الملاهى يطلبون فيها الموافقة على اعتذارهم عن القيام بالمرور الليلى والعمل فى غير أوقات العمل الرسمية وذلك لعدة أسباب، منها: وقف أحد زملائهم عن العمل بدون وجه حق ولمجرد تقديم شكوى من أحد الممولين بتحريض من أحد الموظفين بالمديرية بسبب وجود مشاكل سابقة مع العاملين بالإدارة، رغم أن مقدم الشكوى نفسه قام بسحب الشكوى لعدم وجود دليل على صدقها واعترافه أنه تقدم بها بتحريض من آخرين.

بالإضافة إلى عدم تناسب بدل الانتقال مع الجهد المبذول، وكذلك المحاولات المستمرة لعرقلة العمل ومحاولات إلصاق التهم الباطلة بالقائم بالأعمال فى غير أوقات العمل الرسمية.

وأمام هذه المذكرة لم يقم علاء الدين فتحى محمد "مقدم الشكوى" إلا بتأشير على المذكرة برفعها لمدير الإدارة للإحاطة والعلم والعمل على تلبية مطالب العاملين وأرسلها للأرشيف لتسجيلها، إلا أن هذا أغضب مدير الإدارة "إبراهيم محمد"، بحجة أن أنه أدخلها للارشيف بدون علمه، وقام بتسجيل علاء الدين فتحى فى سجل الغياب عن العمل لتأخره عن الموعد الرسمى فقط رغم أنه قام بعمله اليومى بشكل كامل.

ولم يكتف مدير الإدارة بذلك بل أرسل مذكرة يتهمه فيها بتعطيل العمل وتجاهله وإرسال شكوى العاملين للأرشيف بدون علمه إلى وكيلة الوزارة "سهير فراج"، والتى قامت هى الأخرى بتحويل كل من وقع على الشكوى للتحقيق وعلى رأسهم علاء الدين فتحى وحسن محمد فتحى السابق ذكرهما بتهمة التحريض على تعطيل العمل رغم قيامهم بعمل روتينى وهو تحويل الشكوى للمدير الأعلى فقط، وتم بالفعل التحقيق معهم، ثم فوجئوا بقرار نقل علاء الدين فتحى للعمل بمأمورية منشأة ناصر بدلا من مأمورية ضرائب الملاهى، ونقل حسن فتحى محمد للعمل بمأمورية الأطيان الزراعية بدلا من ضريبة الملاهى.

وأكد الموظفان فى الشكوى أن هذه الإجراءات عقابية وتعسفية ضدهم، بسبب حرصهم على المال العام ومحاربة الفساد فى عدد من القضايا التى أوضحوها بالفعل، وسنكتفى بعرض هذه الاستغاثة لوزير المالية أملين أن ينظر فى شكواهم ويوجه بحلها، تكريما لكل هذه السنوات التى قضوها فى خدمة المال العام وخبرتهم التى ساهمت فى توريد ملايين الجنيهات لخزينة الدولة، فمن غير المعقول أن يتم نقلهما إلى مأموريات لم يعملا بها من قبل فى آخر سنوات عملهم.