غدًا.. أولى جلسات التحقيق في إتهام “أسماء محفوظ” و”دومة” بإهانة السيسي وتهديد الأمن القومي

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، ببدء أولى جلسات التحقيق، غدًا الخميس، في البلاغ المقدم من المطرب والملحن سيف نور، ضد الناشط السياسي أحمد دومة, والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والذي يتهمهما فيه بسب وقذف عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، وإهانة القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتهديد الأمن القومي للبلاد.

> كان النائب العام أصدر، منذ قليل، قرارا بفتح التحقيق في البلاغ الذي حمل الرقم 16371 لسنة 2013 عرائض النائب العام، والذي أكد فيه مقدمه أن المشكو في حقهما يقوموا بتكرار عبارة “يسقط يسقط حكم العسكر”، وهذا ما يعطل خارطة الطريق الذي بدأها الشعب المصرين وأن ظهورهما على التليفزيون يهدد الأمن القومي للبلاد.

> وأوضح البلاغ أن المتهمين يقوما بتهديد الأمن القومي وتحريض الفقراء على زعزعة الأمن العام وإيهام الناس أن ما حدث في 30 يونية إنقلاب عسكري ويوهمون الناس أنه لابد من إسقاط دولة القانون والعسكر بالإتفاق مع دول أجنبية لإسقاط الدولة المصرية، مطالبا بمنعهما من السفر ومنعهما من الظهور الإعلامي والتحقيق معهما فورا في الإتهامات الموجهة لهما.