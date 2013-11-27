تايم: السيسى يتفوق على أردوغان فى المنافسة على شخصية العام

يتقدم الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع على رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى المنافسة على لقب "شخصية العام" عبر التصويت السنوى الذى تجريه مجلة "تايم" الأمريكية.

وتفوق الفريق السيسى بنسبة 62% مقابل 38% فقط لأردوغان حتى هذه اللحظة، حسب أحدث إحصائية على موقع مجلة "تايم" الأمريكية اليوم، الأربعاء، والتى من المقرر أن تغلق باب التصويت لاستطلاعات القراء فى منتصف ليل الرابع من ديسمبر المقبل ليتم الإعلان عن الفائز حسب رأى القراء فى 6 ديسمبر المقبل.

ووضعت المجلة الأمريكية 42 شخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف المجالات فى مواجهات ثنائية يأتى أبرزها المواجهة بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما وادوارد سنودن موظف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذى سرب تفاصيل برنامج التجسس "بريسم" إلى الصحافة، حيث اكتسح سنودن أوباما بنسبة 78% مقابل 22%، كما تفوق الرئيس الإيرانى حسن روحانى على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بنسبة 63% مقابل 37%.

إلى ذلك، حاز الرئيس السورى بشار الأسد على نسبة 66% فى مقابل 34% للشقيقين تسارناييف المشتبه بهما فى تفجيرات بوسطن، بينما تقاربت النتيجة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنسبة 46% مقابل 54%، فيما اكتسحت الناشطة الباكستانية مالالا يوسف الممثلة الشهيرة انجيلينا جولى بنسبة 81% مقابل 19% فقط لنجمة هوليوود.

ومن المقرر أن تعلن هيئة تحرير المجلة الأمريكية عن اختيارها النهائى لشخصية العام، الذى ستنشر صورته على الغلاف باعتباره شخصية العام فى 11 من ديسمبر المقبل.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads